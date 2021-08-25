"Фиорентина" арендовала хавбека "Арсенала" Торрейру
Фото: инстаграм Торрейры
Хавбек "Арсенала" Лукас Торрейра стал игроком "Фиорентины".
Как сообщает сайт клуба, "фиалки" арендовали 25-летнего уругвайца до конца сезона с правом выкупа. Футболист будет играть под 18-м номером.
Ранее сообщалось, что "Фиорентина" заплатит за аренду 1,5 миллиона евро, а сумма выкупа составит 15 миллионов евро.
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