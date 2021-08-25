"Реал" обещал "Барселоне" не подписывать Мориба
Фото: инстаграм Мориба
"Реал" не будет вступать в борьбу за хавбека "Барселоны" Илайша Морибу.
По сведениям Diario Sport, это решение связано с тем, что отношения клубов улучшились из-за Суперлиги. Президент "Реала" Флорентино Перес пообещал Жоану Лапорте, что не будет пытаться подписать игрока.
Отмечается, что между "Барсой", "Реалом" и "Ювентусом" есть договоренность, что они не будут пытаться увести футболистов партнеров, если только обе стороны от этого не выиграют.
Вероятно, Мориба уйдет в "Челси" или "РБ Лейпциг".
Читайте также: "РБ Лейпциг" сделал предложение "Барселоне" по Морибе. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14