"Реал" обещал "Барселоне" не подписывать Мориба

Фото: инстаграм Мориба

"Реал" не будет вступать в борьбу за хавбека "Барселоны" Илайша Морибу.

По сведениям Diario Sport, это решение связано с тем, что отношения клубов улучшились из-за Суперлиги. Президент "Реала" Флорентино Перес пообещал Жоану Лапорте, что не будет пытаться подписать игрока.

Отмечается, что между "Барсой", "Реалом" и "Ювентусом" есть договоренность, что они не будут пытаться увести футболистов партнеров, если только обе стороны от этого не выиграют.

Вероятно, Мориба уйдет в "Челси" или "РБ Лейпциг".

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