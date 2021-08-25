Гвардиола поделился планами на будущее

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Гвардиола поделился планами на будущее Фото инстаграм Хосепа Гвардиолы

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем.

"Да, следующим шагом будет сборная, если такая возможность подвернется. Мне понадобится отдых после 7 лет в "Сити", мне нужно будет остановиться и оглянуться, чему-то научиться у других тренеров и, возможно, возглавить сборную.

Я бы хотел поработать на Евро, на Кубке Америки, на Чемпионате Мира", - приводит слова Гвардиолы Globo Esporte.

Напомним, что Гвардиола возглавляет "горожан" с 2016 года. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

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