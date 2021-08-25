Селюк: "Гончаренко угробил ЦСКА, а теперь принялся за "Краснодар"
Фото: инстаграм "Краснодара"
Агент Дмитрий Селюк высказался о работе наставника "Краснодара" Виктора Гончаренко.
"Николич тактически переиграл Гончаренко в прошлом туре. Гончаренко пытается строить из "Краснодара" то, что у него не получилось в ЦСКА. Он ЦСКА угробил, сейчас принялся за "Краснодар". С Гончаренко "Краснодар" проиграл "Химкам", "Локомотиву" в этом сезоне. Они у кого собираются выигрывать? У "Ростова", так как купили за 6 миллионов у них Чернова и Ионова?
Гончаренко нужно увольнять как можно быстрее. Чем быстрее Галицкий это поймет, тем лучше будет для "Краснодара". То, что мы увидели в игре против "Локомотива" - это просто смешно. Николич просто прочитал Гончаренко как букварь. Жемалетдинов отдал обе передачи на Смолова. У Феди даже было время отобедать, а после пробить по воротам. Однако опять белорусский Андресон рассказывает, что он воспитает молодежь и так далее.
ЦСКА терпел его 4,5 года - убрали. Теперь его будет терпеть Галицкий. Если у Галицкого денег много, то пусть терпит. Однако я уверен, что Сергей Николаевич любит футбол и он видит, что "Краснодар" свернул не туда", - заявил Селюк.
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