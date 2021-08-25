"Фиорентина" согласовала аренду защитника "Реала"
Фото: инстаграм Одриосолы
Защитник "Реала" Альваро Одриосола может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Фиорентина" договорилась об аренде 25-летнего игрока до конца сезона. Однако теперь стороны ждут решение самого игрока.
В прошлом сезоне на счету Одриосолы два забитых гола в 16 играх.
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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|17