"Фиорентина" согласовала аренду защитника "Реала"

Фото: инстаграм Одриосолы

Защитник "Реала" Альваро Одриосола может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Фиорентина" договорилась об аренде 25-летнего игрока до конца сезона. Однако теперь стороны ждут решение самого игрока.

В прошлом сезоне на счету Одриосолы два забитых гола в 16 играх.

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