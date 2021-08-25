"Фиорентина" согласовала аренду защитника "Реала"

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"Фиорентина" согласовала аренду защитника "Реала" Фото: инстаграм Одриосолы

Защитник "Реала" Альваро Одриосола может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Фиорентина" договорилась об аренде 25-летнего игрока до конца сезона. Однако теперь стороны ждут решение самого игрока.

В прошлом сезоне на счету Одриосолы два забитых гола в 16 играх.

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