"Краснодар" может перехватить трансферную цель "Зенита" и "Спартака"

Фото: инстаграм Маркао

"Краснодар" нацелился на защитника "Галатасарая" Маркао.

По сведениям журналиста Якупа Джинара, "быки" предлагают за трансфер 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.

Напомним, что ранее в покупке футболиста были заинтересованы "Зенит" и "Спартак".

В этом сезоне Маркао был дисквалифицирован на 8 игр за то, что во время матча ударил своего одноклубника.

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