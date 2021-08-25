"Краснодар" может перехватить трансферную цель "Зенита" и "Спартака"
Фото: инстаграм Маркао
"Краснодар" нацелился на защитника "Галатасарая" Маркао.
По сведениям журналиста Якупа Джинара, "быки" предлагают за трансфер 25-летнего бразильца 8 миллионов евро.
Напомним, что ранее в покупке футболиста были заинтересованы "Зенит" и "Спартак".
В этом сезоне Маркао был дисквалифицирован на 8 игр за то, что во время матча ударил своего одноклубника.
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