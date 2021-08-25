"Лацио" объявил о трансфере хавбека "Бордо" Башича

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"Лацио" объявил о трансфере хавбека "Бордо" БашичаФото: инстаграм "Лацио"

Хавбек "Бордо" Тома Башич перешел в "Лацио", сообщает сайт клуба.

24-летний футболист подписал контракт до 2025 года. Его зарплата составит 1,4 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что римский клуб заплатит за игрока 7 миллионов евро без учета бонусов.

В прошлом сезоне на счету Башича 4 гола и один ассист в 34 играх.

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