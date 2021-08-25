Двум клубам АПЛ предложили услуги вингера "Лиона"

Фото: инстаграм Ауара

Вингер "Лиона" Уссам Ауар может оказаться в Англии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, услуги 23-летнего француза были предложены "Арсеналу" и "Тоттенхэму".

Отмечается, что "шпоры" пока не собираются начинать переговоры, так как игрок не входит в список приоритетных целей.

Ранее сообщалось, что "Лион" готов продать Ауара за 25 миллионов евро.

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