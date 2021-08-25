ПСЖ увеличил стоимость Мбаппе
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе
Будущее нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе остается неопределенным.
Как сообщает Le Parisien, парижане требуют за игрока, контракт которого истекает следующим летом, 220 миллионов евро.
Ранее ПСЖ отклонил предложение "Реала" в размере 160 миллионов евро. Новых попыток "Реал" пока не предпринимал.
Напомним, что сам Мбаппе хочет продолжить карьеру в мадридском клубе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13