Тухель - лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА
УЕФА признал Томаса Тухеля из "Челси" лучшим тренером сезона 2020/21.
На награду также претендовали Роберт Манчини (сборная Италии) и Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити").
Напомним, что "Челси" под руководством Тухеля стал победителем Лиги Чемпионов. В АПЛ команда финишировала на четвртом месте, а в финале Кубка Англии проиграла "Лестеру".
Читайте также: Жоржиньо - лучший игрок прошлого сезона по версии УЕФА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Хабиб назвал тренера, которые поможет "Спартаку" исправить ситуацию
-
"Клубом рулит проститутка!": фанаты "Спартака" выразили недовольство работой руководства
-
Тухель - лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА
-
Названы лучший вратарь, защитник, хавбек и нападающий прошлой Лиги Чемпионов
-
Жоржиньо - лучший игрок прошлого сезона по версии УЕФА
-
"Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ
-
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22
-
1
"Зенит" узнал соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов
-
"Ювентус" хочет выручить за Роналду деньги
-
"Сочи" подписал колумбийского форварда
-
"Милан" может перехватить трансферную цель "Севильи"
-
Футболисту "Манчестер Сити" предъявили обвинения в изнасиловании
-
Мбаппе может взять в "Реале" номер Зидана
-
"Верона" подписала сына Диего Симеоне
-
Источник: "Милан" подписал Бакайоко
-
"Челси" сделает новое предложение по Кунде
-
"Реал Мадрид" сделал новое предложение по Мбаппе
-
"Фиорентина" согласовала переход защитника "Реала"
-
"Реал Бетис" подписал форварда "Реал Сосьедада"
-
Барриос поделился ожиданиями от Лиги чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4