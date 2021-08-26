Тухель - лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА

УЕФА признал Томаса Тухеля из "Челси" лучшим тренером сезона 2020/21.

На награду также претендовали Роберт Манчини (сборная Италии) и Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити").

Напомним, что "Челси" под руководством Тухеля стал победителем Лиги Чемпионов. В АПЛ команда финишировала на четвртом месте, а в финале Кубка Англии проиграла "Лестеру".

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