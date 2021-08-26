"Клубом рулит проститутка!": фанаты "Спартака" выразили недовольство работой руководства
Фото: телеграм-канал Максима Алланазарова
Фанаты "Спартака" выражали свое недовольство во время игры против "Сочи" (1:2).
Фанаты с трибун скандировали: "Где ваши яйца? В руках Заремы!" и "Клубом рулит проститутка, хэй, хэй!"
Отметим, что также были оскорбления в адрес владельца клуба Леонида Федуна.
Читайте также: "Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Хабиб назвал тренера, которые поможет "Спартаку" исправить ситуацию
-
"Клубом рулит проститутка!": фанаты "Спартака" выразили недовольство работой руководства
-
Тухель - лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА
-
Названы лучший вратарь, защитник, хавбек и нападающий прошлой Лиги Чемпионов
-
Жоржиньо - лучший игрок прошлого сезона по версии УЕФА
-
"Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ
-
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22
-
1
"Зенит" узнал соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов
-
"Ювентус" хочет выручить за Роналду деньги
-
"Сочи" подписал колумбийского форварда
-
"Милан" может перехватить трансферную цель "Севильи"
-
Футболисту "Манчестер Сити" предъявили обвинения в изнасиловании
-
Мбаппе может взять в "Реале" номер Зидана
-
"Верона" подписала сына Диего Симеоне
-
Источник: "Милан" подписал Бакайоко
-
"Челси" сделает новое предложение по Кунде
-
"Реал Мадрид" сделал новое предложение по Мбаппе
-
"Фиорентина" согласовала переход защитника "Реала"
-
"Реал Бетис" подписал форварда "Реал Сосьедада"
-
Барриос поделился ожиданиями от Лиги чемпионов