"Клубом рулит проститутка!": фанаты "Спартака" выразили недовольство работой руководства

Фото: телеграм-канал Максима Алланазарова

Фанаты "Спартака" выражали свое недовольство во время игры против "Сочи" (1:2).

Фанаты с трибун скандировали: "Где ваши яйца? В руках Заремы!" и "Клубом рулит проститутка, хэй, хэй!"

Отметим, что также были оскорбления в адрес владельца клуба Леонида Федуна.

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