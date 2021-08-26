"Клубом рулит проститутка!": фанаты "Спартака" выразили недовольство работой руководства

Теги спартак москвафк сочилеонид федунзарема салихова

"Клубом рулит проститутка!": фанаты "Спартака" выразили недовольство работой руководства Фото: телеграм-канал Максима Алланазарова

Фанаты "Спартака" выражали свое недовольство во время игры против "Сочи" (1:2).

Фанаты с трибун скандировали: "Где ваши яйца? В руках Заремы!" и "Клубом рулит проститутка, хэй, хэй!"

Отметим, что также были оскорбления в адрес владельца клуба Леонида Федуна.

Читайте также: "Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тухель - лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА

Тухель - лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов