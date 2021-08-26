Хабиб назвал тренера, который поможет "Спартаку" исправить ситуацию

Теги спартак москваолег романцевхабиб нурмагомедов

Хабиб назвал тренера, который поможет "Спартаку" исправить ситуацию Фото твиттер "Спартака"

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на поражение "Спартака" от "Сочи" (1:2).

"Спартаку" нужен Романцев. Только он сможет исправить ситуацию", - приводит слова Хабиба Sport24.

Олег Романцев уже возглавлял "Спартак" с 1989 по 1995 год, с 1997 по 2003 год, а также был консультантом с 2009 по 2012 год.

Сейчас московский клуб возглавляет португалец Руй Витория.

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