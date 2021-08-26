Карпин высказался об игре "Спартака" в матче с "Сочи"
Наставник сборной России Валерий Карпин присутствовал на игре "Спартак" - "Сочи".
"Игра "Спартака"? Понравилась. Игра сборников? Тоже понравилась", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".
Напомним, что игра 6-го тура РПЛ завершилась победой "Сочи" со счетом 2:1.
Читайте также: "Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Влашич не вышел в стартовом составе на игру с "Зенитом" из-за интереса "Вест Хэма"
-
ПСЖ согласился на финальное предложение "Реала" по Мбаппе
-
Роналду сомневался в переходе в "Манчестер Сити" из-за выступлений за "МЮ"
-
Гол Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА
-
"Ахмат" на последней минуте вырвал победу над "Арсеналом"
-
Карпин высказался об игре "Спартака" в матче с "Сочи"
-
Президент ПСЖ исключил трансфер Роналду
-
Хабиб назвал тренера, который поможет "Спартаку" исправить ситуацию
-
"Клубом рулит проститутка!": фанаты "Спартака" выразили недовольство работой руководства
-
Тухель - лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА
-
Названы лучший вратарь, защитник, хавбек и нападающий прошлой Лиги Чемпионов
-
Жоржиньо - лучший игрок прошлого сезона по версии УЕФА
-
"Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ
-
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов 2021/22
-
1
"Зенит" узнал соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов
-
"Ювентус" хочет выручить за Роналду деньги
-
"Сочи" подписал колумбийского форварда
-
"Милан" может перехватить трансферную цель "Севильи"
-
Футболисту "Манчестер Сити" предъявили обвинения в изнасиловании
-
Мбаппе может взять в "Реале" номер Зидана