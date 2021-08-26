Карпин высказался об игре "Спартака" в матче с "Сочи"

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Карпин высказался об игре "Спартака" в матче с "Сочи" Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин присутствовал на игре "Спартак" - "Сочи".

"Игра "Спартака"? Понравилась. Игра сборников? Тоже понравилась", - приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Напомним, что игра 6-го тура РПЛ завершилась победой "Сочи" со счетом 2:1.

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