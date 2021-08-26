"Ахмат" на последней минуте вырвал победу над "Арсеналом"

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"Ахмат" на последней минуте вырвал победу над "Арсеналом"Фото: твиттер "Ахмата"

В рамках 6-го тура РПЛ "Ахмат" добыл победу над тульским "Арсеналом".

"Ахмат" - "Арсенал" Тула 2:1

Голы: Конате, 31 - 1:0, Степанов, 38 - 1:1, Коновалов, 90 - 2:1

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Нижич, Лысцов, Быстров (Коновалов, 72), Карапузов (Полярус, 61), Бериша (Кадыров, 89), Тимофеев, Уткин (Швец, 62), Конате (Архипов, 72).

"Арсенал" Тула: Коченков, Смольников, Новосельцев, Костадинов (Марков, 90), Радакович (Сокол, 46), Степанов, Ткачев, Хлусевич (Давиташвили, 63), Чаушич (Панченко, 75), Гулиев, Луценко (Тудорие, 75).  

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