"Ахмат" на последней минуте вырвал победу над "Арсеналом"
Фото: твиттер "Ахмата"
В рамках 6-го тура РПЛ "Ахмат" добыл победу над тульским "Арсеналом".
"Ахмат" - "Арсенал" Тула 2:1
Голы: Конате, 31 - 1:0, Степанов, 38 - 1:1, Коновалов, 90 - 2:1
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Семенов, Нижич, Лысцов, Быстров (Коновалов, 72), Карапузов (Полярус, 61), Бериша (Кадыров, 89), Тимофеев, Уткин (Швец, 62), Конате (Архипов, 72).
"Арсенал" Тула: Коченков, Смольников, Новосельцев, Костадинов (Марков, 90), Радакович (Сокол, 46), Степанов, Ткачев, Хлусевич (Давиташвили, 63), Чаушич (Панченко, 75), Гулиев, Луценко (Тудорие, 75).
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