ПСЖ согласился на финальное предложение "Реала" по Мбаппе

Фото твиттер Килиана Мбаппе

"Реал" сделал финальное предложение по трансферу нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "сливочные" предложили за игрока 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

Как сообщает Marca, парижане согласны принять это предложение "Реала". Официально о трансфере могут объявить уже завтра, 27 августа.

Отмечается, что Мбаппе прилетит в Мадрид для подписания контракта и сразу после этого отправится в расположение сборной Франции.

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