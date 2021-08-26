Стала известна причина отсутствия Влашича в стартовом составе на матч с "Зенитом"

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Стала известна причина отсутствия Влашича в стартовом составе на матч с "Зенитом" Фото инстаграм Николы Влашича

Стало известно, почему хавбек ЦСКА Никола Влашич не попал в стартовый состав на матч с "Зенитом" (0:1).

Как сообщает "Чемпионат", хорватский игрок уведомил тренерский штаб, что не готов выйти в старте из-за интереса к нему со стороны "Вест Хэма".

Отмечается, что официальных предложений от "Вест Хэма" пока не поступало.

Ранее Влашич вел переговоры о трансфере в "Милан".

Читайте также: Влашич может перейти в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru
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