Мбаппе попрощался с футболистами ПСЖ
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в ближайшее время перейдет в "Реал".
По сведениям Cuatro, футболист сообщил одноклубникам о своем уходе и уже попрощался с ними.
Отмечается, что официально сделку оформят в ближайшие 48 часов.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он провел 173 матча и забил 133 гола.
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