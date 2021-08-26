Мбаппе попрощался с футболистами ПСЖ

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Мбаппе попрощался с футболистами ПСЖ Фото: инстаграм Килиана Мбаппе

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в ближайшее время перейдет в "Реал".

По сведениям Cuatro, футболист сообщил одноклубникам о своем уходе и уже попрощался с ними.

Отмечается, что официально сделку оформят в ближайшие 48 часов.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он провел 173 матча и забил 133 гола.

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