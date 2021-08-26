Витория прокомментировал поражение от "Сочи"
Фото твиттер "Спартака"
Наставник "Спартака" Руй Витория высказался об игре против "Сочи" (1:2).
"Очевидно, что мы проиграли, хотя сделали самое трудное - забили первыми, однако утратили концентрацию, позволили создать сопернику два момента. Не смогли разобраться в этих ситуациях, нужно было сыграть строже. Непростая игра, однако не считаю проигрыш заслуженным. Контролировали ход встречи, а соперник, кроме этих моментов, ничего не создал.
Первый гол - начали хорошую атаку, грамотно расставились, была хорошая подача, однако футболист не подошeл на вторую линию атаки, чтобы выиграть этот мяч, защитники выбили его, и мяч попал на ногу футболисту "Сочи", пошла контратака.
Во втором голе Жиго не успел вернуться, соперник воспользовался нашим численным меньшинством. Нельзя позволять сопернику изменять ход игры, нужна строгость, зрелая игра", - приводит слова Витории "Чемпионат".
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