Роналду забрал свои вещи с базы "Ювентуса"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду всерьез настроен на смену клуба этим летом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 36-летний португалец уведомил руководство клуба о своем намерении и сделал запрос на продажу.

По сведениям Джанлуки Ди Марцио, Роналду уже забрал свои вещи с базы "старой синьоры".

Ранее сообщалось, что единственным претендентом на Роналду является "Манчестер Сити".

Читайте также: Роналду сомневался в переходе в "Манчестер Сити" из-за выступлений за "МЮ". | http://soccernews.ru