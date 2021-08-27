Роналду забрал свои вещи с базы "Ювентуса"

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Роналду забрал свои вещи с базы "Ювентуса" Фото твиттер Криштиану Роналду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду всерьез настроен на смену клуба этим летом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 36-летний португалец уведомил руководство клуба о своем намерении и сделал запрос на продажу.

По сведениям Джанлуки Ди Марцио, Роналду уже забрал свои вещи с базы "старой синьоры".

Ранее сообщалось, что единственным претендентом на Роналду является "Манчестер Сити".

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