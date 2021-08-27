Роналду забрал свои вещи с базы "Ювентуса"
Фото твиттер Криштиану Роналду
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду всерьез настроен на смену клуба этим летом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 36-летний португалец уведомил руководство клуба о своем намерении и сделал запрос на продажу.
По сведениям Джанлуки Ди Марцио, Роналду уже забрал свои вещи с базы "старой синьоры".
Ранее сообщалось, что единственным претендентом на Роналду является "Манчестер Сити".
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|Команда
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|О
|1
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|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17