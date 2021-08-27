Витория высказался о возможной отставке

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Витория высказался о возможной отставке Фото инстаграм Руя Витории

Наставник "Спартака" Руй Витория высказался о своей возможной отставке.

"Отставка? Я борец по натуре, просто так не сдамся. Такие моменты бывают в жизни и футболе. Вы тоже переживали такие ситуации. Да, непростой момент, однако я не повернусь спиной к этой ситуации. Буду стараться делать всё лучшее для клуба и футболистов. Верю в то, что я делаю", - приводит слова Витории "Чемпионат".

Отметим, что под руководством Витории "Спартак" проиграл 5 из 8 официальных игр.

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