Зарема: "Витория неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России"

Фото: скриншот из интервью Заремы для Ксении Собчак

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, оценила работу тренера команды Руя Витории.

"Я не смотрела матч с "Сочи". По поводу Руя я выразила своe мнение ещe в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема. Он неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России. Чемпион Португалии отправился в Саудовскую Аравию. Для меня вопрос закрыт. Я не присутствую на играх при данном тренере. Всe происходящее - ответственность беглого спортивного директора.

Нужно было выбирать тренера. Времени было предостаточно. Были кандидатуры, которые продолжили бы играть в футбол Тедеско. Однако захотелось всe сломать, навязать новые схемы, которые не работают. Ведь они уже были опробованы Доменико. Поэтому получайте удовольствие от португальского футбола.

Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть трофеев. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор", - приводит слова Заремы "Чемпионат".

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