Зарема: "Витория неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России"

1 Теги спартак москвазарема салиховаруй витория

Зарема: "Витория неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России" Фото: скриншот из интервью Заремы для Ксении Собчак

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, оценила работу тренера команды Руя Витории.

"Я не смотрела матч с "Сочи". По поводу Руя я выразила своe мнение ещe в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема. Он неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России. Чемпион Португалии отправился в Саудовскую Аравию. Для меня вопрос закрыт. Я не присутствую на играх при данном тренере. Всe происходящее - ответственность беглого спортивного директора.

Нужно было выбирать тренера. Времени было предостаточно. Были кандидатуры, которые продолжили бы играть в футбол Тедеско. Однако захотелось всe сломать, навязать новые схемы, которые не работают. Ведь они уже были опробованы Доменико. Поэтому получайте удовольствие от португальского футбола.

Попов отвергнул Де Дзерби, Гарсию и Фонсеку. У них нет самоваров, то есть трофеев. И взял самого мягкотелого тренера в прямом и переносном смысле. Такие не выживают в этом клубе. Нужен гладиатор", - приводит слова Заремы "Чемпионат".

Читайте также: "Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

И кто де возьмётся за это болото?Разве что гений - ведь он Мостовой , Александр Мостовой!

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определились все участники группового этапа Лиги Европы (список корзин)

Определились все участники группового этапа Лиги Европы (список корзин)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов