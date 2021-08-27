Определились все участники группового этапа Лиги Европы (список корзин)

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Определились все участники группового этапа Лиги Европы (список корзин)

Стали известны все участники групповой стадии Лиги Европы.

Жеребьевка группового этапа пройдет 27 августа.

Корзина 1: "Лион" (Франция), "Наполи" (Италия), "Байер" (Германия), "Динамо" Загреб (Хорватия), "Лацио" (Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Монако" (Монако, выступает в чемпионате Франции), "Брага" (Португалия).

Корзина 2: "Селтик" (Шотландия), "Айнтрахт" Франкфурт (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Лестер" (Англия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Локомотив" (Россия), "Генк" (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).

Корзина 3: "Марсель" (Франция), "Лудогорец" (Болгария), "Вест Хэм" (Англия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Бетис" (Испания), "Фенербахче" (Турция), "Спартак" (Россия), "Спарта" Прага (Чехия).

Корзина 4: "Рапид" (Австрия), "Галатасарай" (Турция), "Легия" (Польша), "Мидтьюлланд" (Дания), "Ференцварош" (Венгрия), "Штурм" (Австрия), "Брондбю" (Дания), "Антверпен" (Бельгия).

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