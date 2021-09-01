В российских школах появится урок футбола
Фото: сайт РФС
РФС сообщил, что с 1 сентября 150 общеобразовательных школ 8 регионов России примут участие в проекте "Футбол в школе".
Теперь третьим уроком физкультуры в этих школах на постоянной основе станет урок футбола.
В этом году в проекте принимают участие школы из Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Свердловской и Ярославской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики, а также Санкт-Петербурга.
Во все школы РФС за счет собственных средств поставляет спортивный инвентарь, необходимый для проведения уроков футбола. Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек. Кроме того, уже на первом этапе проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг - регулярных соревнований между школами. А с 2022 года РФС совместно с Министерством спорта и Министерством просвещения планирует запустить Единую лигу для всех школ.
Планируется, что в 2022 году в проект будут вовлечены в общей сложности более 2500 общеобразовательных школ из 40 субъектов РФ.
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