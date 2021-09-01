Назван капитан сборной России на игру против Хорватии

Сборная России назвала стартовый состав на игру квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

Отметим, что капитаном команды на этот матч был выбран защитник Георгий Джикия.

Стартовый состав: Гильерме, Фернандес, Дивеев, Караваев, Баринов, Джикия, Миранчук, Головин, Захарян, Ионов, Кузяев.

Запасные: Дюпин, Лунёв, Осипенко, Черышев, Заболотный, Смолов, Бакаев, Зобнин, Самошников, Сутормин, Ерохин, Мухин.

Поединок между Россией и Хорватией стартует в 21:45 (мск).

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