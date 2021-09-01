Аллегри недоволен руководством "Ювентуса"

Фото: инстаграм Аллегри

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри остался недоволен работой клуба на трансферном рынке.

По сведениям Football Italia, руководство клуба не выполнило требования тренера, которые были согласованы перед его возвращением.

Например, Аллегри настаивал на подписании игрока с функциями реджисты. На эту позицию рассматривался Миралем Пьянич, но "Ювентус" не смог договориться с "Барселоной".

Отмечается, что из-за этого Аллегри сильно разгневан на клуб.

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