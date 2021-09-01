Аллегри недоволен руководством "Ювентуса"
Фото: инстаграм Аллегри
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри остался недоволен работой клуба на трансферном рынке.
По сведениям Football Italia, руководство клуба не выполнило требования тренера, которые были согласованы перед его возвращением.
Например, Аллегри настаивал на подписании игрока с функциями реджисты. На эту позицию рассматривался Миралем Пьянич, но "Ювентус" не смог договориться с "Барселоной".
Отмечается, что из-за этого Аллегри сильно разгневан на клуб.
Читайте также: "Ювентус" объявил о продаже Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Газпром-Медиа" хочет купить телеправа на показ РПЛ с сезона-2022/23
-
"Локомотив" с помощью известной песни анонсировал переход хавбека "Челси"
-
Два клуба хотят арендовать Мирзова у "Спартака"
-
Аллегри недоволен руководством "Ювентуса"
-
Сборная Франции нашла замену травмированному Канте
-
Стали известны детали перехода Гризманна в "Атлетико"
-
Назван капитан сборной России на игру против Хорватии
-
Карпин объяснил попадание Гильерме в стартовый состав сборной России на матч с Хорватией
-
В российских школах появится урок футбола
-
Главред "Матч ТВ" объяснил, почему телеканал не транслирует матчи сборной России
-
"Чемпионат": Крицюк стал игроком "Зенита"
-
1
Ла Лига намерена бороться с клубами-государствами
-
Украина не сумела обыграть сборную Казахстана в квалификации к чемпионату мира
-
Усман Дембеле планирует остаться в "Барселоне"
-
В Ла Лиге разрешили увеличить заполняемость стадионов
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с одним из лидеров
-
Соболев прокомментировал слухи о том, что "Спартак" сливает тренера
-
"Рубин" погасил долг перед "Краснодаром"
-
Пьянич все еще может покинуть "Барселону" и перейти в российский клуб
-
Азар поделился ожиданиями от сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17