"Газпром-Медиа" хочет купить телеправа на показ РПЛ с сезона-2022/23
Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил о полученном предложении от "Газпром-Медиа Холдинга" о покупке телеправ на показ чемпионата с сезона-2022/23.
"РПЛ получила оферту от "Газпром-Медиа". У них было преимущественное право: они успели прислать предложение и, как следствие, выполнили всe вовремя. Дальше решение за лигой", - заявил Прядкин.
Отметим, что права и сейчас принадлежат "Газпром-Медиа". Телеканал "Матч ТВ" входит в холдинг.
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