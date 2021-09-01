"Газпром-Медиа" хочет купить телеправа на показ РПЛ с сезона-2022/23

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил о полученном предложении от "Газпром-Медиа Холдинга" о покупке телеправ на показ чемпионата с сезона-2022/23.

"РПЛ получила оферту от "Газпром-Медиа". У них было преимущественное право: они успели прислать предложение и, как следствие, выполнили всe вовремя. Дальше решение за лигой", - заявил Прядкин.

Отметим, что права и сейчас принадлежат "Газпром-Медиа". Телеканал "Матч ТВ" входит в холдинг.

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