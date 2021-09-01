"Ювентус" определил главную трансферную цель на лето 2022 года

Фото: инстаграм Влаховича

"Ювентус" нацелился на форварда "Фиорентины" Душана Влаховича.

По сведениям Tuttosport, 21-летний серб является главной трансферной целью туринского клуба на лето 2022 года.

"Ювентус" хотел подписать Влаховича минувшим летом, однако наткнулся на категорический отказ "Фиорентины".

Отмечается, что "Ювентус" намерен начать работу по трансферу уже этой осенью.

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