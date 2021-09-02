Волевая победа Португалии, ничьи России и Украины: все результаты отбора ЧМ-2022 1 сентября

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Волевая победа Португалии, ничьи России и Украины: все результаты отбора ЧМ-2022 1 сентябряФото: твиттер сборной России

Представляем результаты матчей 4-го тура квалификации ЧМ-2022, которые проходили 1 сентября.

Группа А

Португалия - Ирландия 2:1
Голы: Иган, 45 - 0:1, Роналду, 89 - 1:1, Роналду, 90 - 2:1  

Люксембург - Азербайджан 2:1
Голы: Пинту, 8 - 1:0, Родригеш (пен), 28 - 2:0, Махмудов, 67 - 2:1

Турнирное положение: Португалия (10), Сербия (7), Люксембург (6), Ирландия (0), Азербайджан (0).


Группа D

Франция - Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Джеко, 36 - 0:1, Гризманн, 39 - 1:1

Казахстан - Украина - 2:2
Голы: Яремчук, 0:1 – 2, Валиуллин, 1:1 – 74, Сикан, 1:2 – 90, Валиуллин, 2:2 – 90

Турнирное положение: Франция (8), Украина (4), Финляндия (2), Босния и Герцеговина (2), Казахстан (2).


Группа F

Дания - Шотландия 2:0
Голы: Васс, 14 - 1:0, Мэле, 15 - 2:0

Молдова - Австрия 0:2
Голы: Баумгартнер, 45 - 0:1, Арнаутович, 90 - 0:2

Фарерские о-ва - Израиль 0:4
Голы: Захави, 11 - 0:1, Захави, 44 - 0:2, Даббур, 52 - 0:3, Захави, 90 - 0:4

Турнирное положение: Дания (12), Израиль (7), Австрия (7), Шотландия (5), Фарерские о-ва (1), Молдова (1).


Группа G

Норвегия - Нидерланды 1:1
Голы: Холанд, 20 - 1:0, Классен, 36 - 1:1   

Турция - Черногория 2:2
Голы: Ундер, 9 - 1:0, Языджи, 30 - 2:0, Марушич, 40 - 2:1, Радунович, 90 - 2:2

Латвия - Гибралтар 3:1
Голы: Гутковский (пен), 50 - 1:0, Де Барр (пен), 71 - 1:1, Гутковский, 85 - 2:1, Цыганик, 89 - 3:1

Турнирное положение: Турция (8), Нидерланды (7), Черногория (7), Норвегия (7), Латвия (4), Гибралтар (0).


Группа Н

Россия - Хорватия 0:0

Словения - Словакия 1:1
Голы: Боженик, 32 - 0:1, Стоянович, 42 - 1:1

Мальта - Кипр 3:0
Голы: Аттард, 43 - 1:0, Мбонг, 46 - 2:0, Аттард, 54 - 3:0

Турнирное положение: Хорватия (7), Россия (7), Словакия (6), Словения (4), Мальта (4), Кипр (4).

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
Группа H М О
1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
5 Кипр Кипр 9 10
6 Гибралтар Гибралтар 10 0
Группа I М О
1 Исландия Исландия 10 22
2 Хорватия Хорватия 10 20
3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
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