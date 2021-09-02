Волевая победа Португалии, ничьи России и Украины: все результаты отбора ЧМ-2022 1 сентября

Фото: твиттер сборной России

Представляем результаты матчей 4-го тура квалификации ЧМ-2022, которые проходили 1 сентября.

Группа А

Португалия - Ирландия 2:1

Голы: Иган, 45 - 0:1, Роналду, 89 - 1:1, Роналду, 90 - 2:1

Люксембург - Азербайджан 2:1

Голы: Пинту, 8 - 1:0, Родригеш (пен), 28 - 2:0, Махмудов, 67 - 2:1

Турнирное положение: Португалия (10), Сербия (7), Люксембург (6), Ирландия (0), Азербайджан (0).



Группа D

Франция - Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Джеко, 36 - 0:1, Гризманн, 39 - 1:1

Казахстан - Украина - 2:2

Голы: Яремчук, 0:1 – 2, Валиуллин, 1:1 – 74, Сикан, 1:2 – 90, Валиуллин, 2:2 – 90

Турнирное положение: Франция (8), Украина (4), Финляндия (2), Босния и Герцеговина (2), Казахстан (2).



Группа F

Дания - Шотландия 2:0

Голы: Васс, 14 - 1:0, Мэле, 15 - 2:0

Молдова - Австрия 0:2

Голы: Баумгартнер, 45 - 0:1, Арнаутович, 90 - 0:2

Фарерские о-ва - Израиль 0:4

Голы: Захави, 11 - 0:1, Захави, 44 - 0:2, Даббур, 52 - 0:3, Захави, 90 - 0:4

Турнирное положение: Дания (12), Израиль (7), Австрия (7), Шотландия (5), Фарерские о-ва (1), Молдова (1).



Группа G

Норвегия - Нидерланды 1:1

Голы: Холанд, 20 - 1:0, Классен, 36 - 1:1

Турция - Черногория 2:2

Голы: Ундер, 9 - 1:0, Языджи, 30 - 2:0, Марушич, 40 - 2:1, Радунович, 90 - 2:2

Латвия - Гибралтар 3:1

Голы: Гутковский (пен), 50 - 1:0, Де Барр (пен), 71 - 1:1, Гутковский, 85 - 2:1, Цыганик, 89 - 3:1

Турнирное положение: Турция (8), Нидерланды (7), Черногория (7), Норвегия (7), Латвия (4), Гибралтар (0).



Группа Н

Россия - Хорватия 0:0

Словения - Словакия 1:1

Голы: Боженик, 32 - 0:1, Стоянович, 42 - 1:1

Мальта - Кипр 3:0

Голы: Аттард, 43 - 1:0, Мбонг, 46 - 2:0, Аттард, 54 - 3:0

Турнирное положение: Хорватия (7), Россия (7), Словакия (6), Словения (4), Мальта (4), Кипр (4).

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