Волевая победа Португалии, ничьи России и Украины: все результаты отбора ЧМ-2022 1 сентября
Фото: твиттер сборной России
Представляем результаты матчей 4-го тура квалификации ЧМ-2022, которые проходили 1 сентября.
Группа А
Португалия - Ирландия 2:1
Голы: Иган, 45 - 0:1, Роналду, 89 - 1:1, Роналду, 90 - 2:1
Люксембург - Азербайджан 2:1
Голы: Пинту, 8 - 1:0, Родригеш (пен), 28 - 2:0, Махмудов, 67 - 2:1
Турнирное положение: Португалия (10), Сербия (7), Люксембург (6), Ирландия (0), Азербайджан (0).
Группа D
Франция - Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Джеко, 36 - 0:1, Гризманн, 39 - 1:1
Казахстан - Украина - 2:2
Голы: Яремчук, 0:1 – 2, Валиуллин, 1:1 – 74, Сикан, 1:2 – 90, Валиуллин, 2:2 – 90
Турнирное положение: Франция (8), Украина (4), Финляндия (2), Босния и Герцеговина (2), Казахстан (2).
Группа F
Дания - Шотландия 2:0
Голы: Васс, 14 - 1:0, Мэле, 15 - 2:0
Молдова - Австрия 0:2
Голы: Баумгартнер, 45 - 0:1, Арнаутович, 90 - 0:2
Фарерские о-ва - Израиль 0:4
Голы: Захави, 11 - 0:1, Захави, 44 - 0:2, Даббур, 52 - 0:3, Захави, 90 - 0:4
Турнирное положение: Дания (12), Израиль (7), Австрия (7), Шотландия (5), Фарерские о-ва (1), Молдова (1).
Группа G
Норвегия - Нидерланды 1:1
Голы: Холанд, 20 - 1:0, Классен, 36 - 1:1
Турция - Черногория 2:2
Голы: Ундер, 9 - 1:0, Языджи, 30 - 2:0, Марушич, 40 - 2:1, Радунович, 90 - 2:2
Латвия - Гибралтар 3:1
Голы: Гутковский (пен), 50 - 1:0, Де Барр (пен), 71 - 1:1, Гутковский, 85 - 2:1, Цыганик, 89 - 3:1
Турнирное положение: Турция (8), Нидерланды (7), Черногория (7), Норвегия (7), Латвия (4), Гибралтар (0).
Группа Н
Россия - Хорватия 0:0
Словения - Словакия 1:1
Голы: Боженик, 32 - 0:1, Стоянович, 42 - 1:1
Мальта - Кипр 3:0
Голы: Аттард, 43 - 1:0, Мбонг, 46 - 2:0, Аттард, 54 - 3:0
Турнирное положение: Хорватия (7), Россия (7), Словакия (6), Словения (4), Мальта (4), Кипр (4).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1