Карпин прокомментировал результат матча с Хорватией

Фото: твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин подвел итоги игры отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:0).

"Нельзя сказать, что доволен результатом и игрой. Удовлетворение есть. Окей, одно очко, двигаемся дальше. Буду удовлетворeн, если обыграем Кипр и Мальту. Сейчас волнения нет, есть уже отходняк", - приводит слова Карпина "Чемпионат".

После четырех туров Россия занимает в группе второе место, имея с Хорватией одинаковое количество очков.

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