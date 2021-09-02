Оkko не пытался купить права на показ РПЛ
Фото сайт РПЛ
Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лиге не поступали предложения от онлайн-кинотеатра Okko о покупке телеправ на показ матчей.
"Нет, на сегодняшний день РПЛ не получала предложение от Оkko Спорт. Ситуация такова, что предварительные консультации велись рабочей группой РПЛ со всеми заинтересованными сторонами", - заявил Прядкин.
Отметим, что сейчас матчи РПЛ транслирует "Матч ТВ". РПЛ по этому контракту получает 1,7 миллиарда в год.
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