Оkko не пытался купить права на показ РПЛ

Теги рплсергей прядкин

Оkko не пытался купить права на показ РПЛ Фото сайт РПЛ

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что лиге не поступали предложения от онлайн-кинотеатра Okko о покупке телеправ на показ матчей.

"Нет, на сегодняшний день РПЛ не получала предложение от Оkko Спорт. Ситуация такова, что предварительные консультации велись рабочей группой РПЛ со всеми заинтересованными сторонами", - заявил Прядкин.

Отметим, что сейчас матчи РПЛ транслирует "Матч ТВ". РПЛ по этому контракту получает 1,7 миллиарда в год.

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