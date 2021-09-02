Грилиш высказался о своей трансферной стоимости

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Грилиш высказался о своей трансферной стоимостиФото: инстаграм Грилиша

Хавбек "Манчестер Сити" Джек Грилиш высказался о том, что он стал самым дорогим английским футболистом в истории.

"Это звучит хорошо. Меня это радует. На самом деле это то, чем стоит гордиться, не так ли? То, что "Ман Сити" потратил на меня такую сумму, показывает, как высоко меня ценят в клубе", - приводит слова Грилиша ITV Sports.

Напомним, что "горожане" заплатили за трансфер Грилиша 116 миллионов евро.

В новом сезоне Грилиш провел 4 игры, в которых забил один гол и отдал один ассист.

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