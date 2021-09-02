Мбаппе покинул расположение сборной Франции
Фото: инстаграм Мбаппе
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался в игре отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).
По сведениям L’Equipe, после медобследование было решено отпустить футболиста в расположение ПСЖ.
Таким образом, Мбаппе не поможет Франции в матчах с Украиной (4 сентября) и Финляндией (7 сентября).
Читайте также: Сборная Франции в меньшинстве сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Okko готов транслировать часть матчей РПЛ на Первом канале
-
"Зенит" назвал заявку на Лигу Чемпионов
-
Роналду выбрал себе номер в "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА отказался от трансфера хавбека "Анжера"
-
Семак выбрал лучшего тренера среди Моуринью, Гвардиолы, Фергюсона, Хиддинка и Лобановского
-
"Локомотив" объявил о трансфере Марадишвили
-
Жиру заразился коронавирусом
-
Грузия проиграла Косово в матче отбора ЧМ-2022
-
Мбаппе покинул расположение сборной Франции
-
Грилиш высказался о своей трансферной стоимости
-
Оkko не пытался купить права на показ РПЛ
-
"Реал" собирается устроить историческую закупку следующим летом
-
Отец Вашича рассказал о клубах, которые хотели подписать игрока
-
Ди Мария не включил Роналду в пятерку лучших игроков, с которыми играл
-
Роналду прокомментировал свой новый рекорд
-
Райан Шерки назвал клуб своей мечты
-
Артета высказался о трансферной кампании "Арсенала"
-
Рауль Альбиоль высказался о Мбаппе
-
Тренер женской команды "Манчестер Юнайтед" прокомментировал трансфер Роналду
-
Пьянич может перейти в турецкий топ-клуб
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3