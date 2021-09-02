Мбаппе покинул расположение сборной Франции

Теги франциякилиан мбаппетравмы

Мбаппе покинул расположение сборной ФранцииФото: инстаграм Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался в игре отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

По сведениям L’Equipe, после медобследование было решено отпустить футболиста в расположение ПСЖ.

Таким образом, Мбаппе не поможет Франции в матчах с Украиной (4 сентября) и Финляндией (7 сентября).

Читайте также: Сборная Франции в меньшинстве сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" назвал заявку на Лигу Чемпионов

"Зенит" назвал заявку на Лигу Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов