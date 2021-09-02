Мбаппе покинул расположение сборной Франции

Фото: инстаграм Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе травмировался в игре отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (1:1).

По сведениям L’Equipe, после медобследование было решено отпустить футболиста в расположение ПСЖ.

Таким образом, Мбаппе не поможет Франции в матчах с Украиной (4 сентября) и Финляндией (7 сентября).

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