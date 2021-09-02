Семак выбрал лучшего тренера среди Моуринью, Гвардиолы, Фергюсона, Хиддинка и Лобановского

Фото: инстаграм Сергея Семака

Наставник "Зенита" Сергей Семак считает, что Валерий Лобановский лучше Жозе Моуринью, Хосепа Гвардиолы, Алекса Фергюсона и Гуса Хиддинка.

"Все они гениальные тренеры, люди, которыми восхищаются. Однако что касается революции в футболе, то Лобановский очень близкий тренер к нам, я за него. Он совершил маленькую революцию.

Я с ним и лично был знаком, восхищаюсь его профессионализмом, талантом, многогранностью в плане тренерского искусства", - приводит слова Семака "Р-Спорт".

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