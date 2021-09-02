ЦСКА отказался от трансфера хавбека "Анжера"

Фото: инстаграм Фулджини

ЦСКА не собирается вести переговоры по трансферу хавбека "Анжера" Анджело Фулджини, сообщает Sport24.

Ранее появилась информация, что "армейцы" рассматривают 25-летнего француза в качестве замены Николе Влашичу. Трансферная стоимость Фулджини оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, что ранее Влашич перебрался в английский "Вест Хэм".

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