Фомин покинул расположение сборной России

Фото: твиттер сборной России

Хавбек сборной России Даниил Фомин получил повреждение и покинул расположение национальной команды.

"Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся играх, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной совместно с врачом "Динамо" было принято решение отпустить игрока в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения", - заявил старший врач сборной Владимир Хайтин.

Отметим, что Фомин не принимал участия в матче против Хорватии (0:0).

Напомним, что Россию ожидают игры против Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

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