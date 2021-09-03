Успехи Англии и Бельгии, неудачи Испании и Италии: все результаты отбора ЧМ-2022 2 сентября

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Успехи Англии и Бельгии, неудачи Испании и Италии: все результаты отбора ЧМ-2022 2 сентябряФото: твиттер УЕФА

Представляем результаты матчей 4-го тура квалификации ЧМ-2022, которые прошли 2 сентября.

Группа В

Грузия - Косово 0:1
Гол: Хочолава (аг), 18 - 0:1   

Швеция - Испания 2:1
Голы: Солер, 4 - 0:1, Исак, 5 - 1:1, Классон, 57 - 2:1

Турнирное положение: Швеция (9), Испания (7), Косово (3), Греция (2), Грузия (1).


Группа С

Италия - Болгария 1:1
Голы: Кьеза, 16 - 1:0, Илиев, 39 - 1:1

Литва - Северная Ирландия 1:4
Голы: Бэллард, 20 - 0:1, Уошингтон (пен), 52 - 0:2, Баравикас, 54 - 1:2, Лэйвери, 67 - 1:3, Макнейр (пен), 82 - 1:4

Турнирное положение: Италия (10), Швейцария (6), Северная Ирландия (4), Болгария (2), Литва (0).


Группа Е

Эстония - Бельгия 2:5
Голы: Кяйт, 2 - 1:0, Ванакен, 22 - 1:1, Лукаку, 29 - 1:2, Лукаку, 52 - 1:3, Витцель, 65 - 1:4, Фоке, 76 - 1:5, Сорга, 83 - 2:5

Чехия - Беларусь 1:0
Гол: Барак, 34 - 1:0

Турнирное положение: Бельгия (10), Чехия (7), Уэльс (3), Беларусь (3), Эстония (0).


Группа I

Венгрия - Англия 0:4
Голы: Стерлинг, 55 - 0:1, Кейн, 63 - 0:2, Магуайр, 69 - 0:3, Райс, 87 - 0:4

Андорра - Сан-Марино 2:0
Голы: Валес, 18 - 1:0, Валес, 24 - 2:0

Польша - Албания 4:1
Голы: Левандовски, 12 - 1:0, Цикалеши, 25 - 1:1, Букса, 44 - 2:1, Крыховяк, 54 - 3:1, Линетти, 89 - 4:1

Турнирное положение: Англия (12), Польша (7), Венгрия (7), Албания (6), Андорра (3), Сан-Марино (0).


Группа J

Лихтенштейн - Германия 0:2
Голы: Вернер, 41 - 0:1, Сане, 77 - 0:2   

Северная Македония – Армения 0:0

Исландия - Румыния 0:2
Голы: Ман, 47 - 0:1, Станчу, 83 - 0:2

Турнирное положение: Армения (10), Германия (9), Северная Македония (7), Румыния (6), Исландия (3), Лихтенштейн (0).

Читайте также: Испания проиграла Швеции в матче отбора ЧМ-2022. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 9 20
2 Швеция Швеция 9 19
3 Нидерланды Нидерланды 9 16
4 Болгария Болгария 9 12
5 Беларусь Беларусь 9 5
6 Люксембург Люксембург 9 5
Группа B М О
1 Португалия Португалия 10 27
2 Швейцария Швейцария 10 27
3 Венгрия Венгрия 9 10
4 Фарерские острова Фарерские острова 9 9
5 Латвия Латвия 9 4
6 Андорра Андорра 9 4
Группа C М О
1 Германия Германия 10 30
2 Северная Ирландия Северная Ирландия 10 19
3 Чехия Чехия 10 15
4 Норвегия Норвегия 10 13
5 Азербайджан Азербайджан 10 10
6 Сан-Марино Сан-Марино 10 0
Группа D М О
1 Сербия Сербия 10 21
2 Ирландия Ирландия 10 19
3 Уэльс Уэльс 10 17
4 Австрия Австрия 10 15
5 Грузия Грузия 10 5
6 Молдова Молдова 10 2
Группа E М О
1 Польша Польша 10 25
2 Дания Дания 10 20
3 Черногория Черногория 10 16
4 Румыния Румыния 10 13
5 Армения Армения 10 7
6 Казахстан Казахстан 10 3
Группа F М О
1 Англия Англия 10 26
2 Словакия Словакия 10 18
3 Шотландия Шотландия 10 18
4 Словения Словения 10 15
5 Литва Литва 10 6
6 Мальта Мальта 10 1
Группа G М О
1 Испания Испания 10 28
2 Италия Италия 10 23
3 Албания Албания 10 13
4 Израиль Израиль 10 12
5 Македония Македония 10 11
6 Лихтенштейн Лихтенштейн 10 0
Группа H М О
1 Бельгия Бельгия 9 25
2 Греция Греция 10 19
3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 9 14
4 Эстония Эстония 9 11
5 Кипр Кипр 9 10
6 Гибралтар Гибралтар 10 0
Группа I М О
1 Исландия Исландия 10 22
2 Хорватия Хорватия 10 20
3 Украина Украина 10 17
4 Турция Турция 10 15
5 Финляндия Финляндия 10 9
6 Косово Косово 10 1
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