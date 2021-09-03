Успехи Англии и Бельгии, неудачи Испании и Италии: все результаты отбора ЧМ-2022 2 сентября
Фото: твиттер УЕФА
Представляем результаты матчей 4-го тура квалификации ЧМ-2022, которые прошли 2 сентября.
Группа В
Грузия - Косово 0:1
Гол: Хочолава (аг), 18 - 0:1
Швеция - Испания 2:1
Голы: Солер, 4 - 0:1, Исак, 5 - 1:1, Классон, 57 - 2:1
Турнирное положение: Швеция (9), Испания (7), Косово (3), Греция (2), Грузия (1).
Группа С
Италия - Болгария 1:1
Голы: Кьеза, 16 - 1:0, Илиев, 39 - 1:1
Литва - Северная Ирландия 1:4
Голы: Бэллард, 20 - 0:1, Уошингтон (пен), 52 - 0:2, Баравикас, 54 - 1:2, Лэйвери, 67 - 1:3, Макнейр (пен), 82 - 1:4
Турнирное положение: Италия (10), Швейцария (6), Северная Ирландия (4), Болгария (2), Литва (0).
Группа Е
Эстония - Бельгия 2:5
Голы: Кяйт, 2 - 1:0, Ванакен, 22 - 1:1, Лукаку, 29 - 1:2, Лукаку, 52 - 1:3, Витцель, 65 - 1:4, Фоке, 76 - 1:5, Сорга, 83 - 2:5
Чехия - Беларусь 1:0
Гол: Барак, 34 - 1:0
Турнирное положение: Бельгия (10), Чехия (7), Уэльс (3), Беларусь (3), Эстония (0).
Группа I
Венгрия - Англия 0:4
Голы: Стерлинг, 55 - 0:1, Кейн, 63 - 0:2, Магуайр, 69 - 0:3, Райс, 87 - 0:4
Андорра - Сан-Марино 2:0
Голы: Валес, 18 - 1:0, Валес, 24 - 2:0
Польша - Албания 4:1
Голы: Левандовски, 12 - 1:0, Цикалеши, 25 - 1:1, Букса, 44 - 2:1, Крыховяк, 54 - 3:1, Линетти, 89 - 4:1
Турнирное положение: Англия (12), Польша (7), Венгрия (7), Албания (6), Андорра (3), Сан-Марино (0).
Группа J
Лихтенштейн - Германия 0:2
Голы: Вернер, 41 - 0:1, Сане, 77 - 0:2
Северная Македония – Армения 0:0
Исландия - Румыния 0:2
Голы: Ман, 47 - 0:1, Станчу, 83 - 0:2
Турнирное положение: Армения (10), Германия (9), Северная Македония (7), Румыния (6), Исландия (3), Лихтенштейн (0).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|9
|20
|2
|Швеция
|9
|19
|3
|Нидерланды
|9
|16
|4
|Болгария
|9
|12
|5
|Беларусь
|9
|5
|6
|Люксембург
|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
|9
|10
|4
|Фарерские острова
|9
|9
|5
|Латвия
|9
|4
|6
|Андорра
|9
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|10
|30
|2
|Северная Ирландия
|10
|19
|3
|Чехия
|10
|15
|4
|Норвегия
|10
|13
|5
|Азербайджан
|10
|10
|6
|Сан-Марино
|10
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Сербия
|10
|21
|2
|Ирландия
|10
|19
|3
|Уэльс
|10
|17
|4
|Австрия
|10
|15
|5
|Грузия
|10
|5
|6
|Молдова
|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Польша
|10
|25
|2
|Дания
|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
|Италия
|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
|Израиль
|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
|Лихтенштейн
|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
|2
|Греция
|10
|19
|3
|Босния и Герцеговина
|9
|14
|4
|Эстония
|9
|11
|5
|Кипр
|9
|10
|6
|Гибралтар
|10
|0
|Группа I
|М
|О
|1
|Исландия
|10
|22
|2
|Хорватия
|10
|20
|3
|Украина
|10
|17
|4
|Турция
|10
|15
|5
|Финляндия
|10
|9
|6
|Косово
|10
|1