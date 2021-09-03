Официально: Пьянич перешел в "Бешикташ"

Фото: сайт "Бешикташа"

"Бешикташ" арендовал хавбека "Барселоны" Миралема Пьянича.

Как сообщает сайт клуба, "Бешикташ" за этот сезон выплатит футболисту 2,75 миллиона евро чистыми.

Таким образом, клуб возьмет на себя часть зарплаты Пьянича, но при этом ничего не будет платить "Барсе" за аренду.

Напомним, что в "Барсе" Пьянич зарабатывает около 10 миллионов евро за сезон.

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