Официально: Пьянич перешел в "Бешикташ"

Теги бешикташбарселонамиралем пьянич

Официально: Пьянич перешел в "Бешикташ"Фото: сайт "Бешикташа"

"Бешикташ" арендовал хавбека "Барселоны" Миралема Пьянича.

Как сообщает сайт клуба, "Бешикташ" за этот сезон выплатит футболисту 2,75 миллиона евро чистыми.

Таким образом, клуб возьмет на себя часть зарплаты Пьянича, но при этом ничего не будет платить "Барсе" за аренду.

Напомним, что в "Барсе" Пьянич зарабатывает около 10 миллионов евро за сезон.

Читайте также: Пьянич отказался от перехода в "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 сентября

Главные новости дня: 2 сентября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Истанбул ББ Истанбул ББ 28 59
2 Трабзонспор Трабзонспор 28 57
3 Сивасспор Сивасспор 28 53
4 Галатасарай Галатасарай 28 51
5 Бешикташ Бешикташ 28 47
6 Аланьяспор Аланьяспор 28 44
7 Фенербахче Фенербахче 28 43
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 28 37
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 28 34
10 Антальяспор Антальяспор 27 33
11 Касимпаса Касимпаса 28 32
12 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 28 31
13 Денизлиспор Денизлиспор 28 31
14 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 28 28
15 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 27 28
16 Коньяспор Коньяспор 28 27
17 Кайсериспор Кайсериспор 28 25
18 Анкарагюджю Анкарагюджю 28 24
Полная таблица

топ-5 тегов