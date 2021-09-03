Официально: Пьянич перешел в "Бешикташ"
Фото: сайт "Бешикташа"
"Бешикташ" арендовал хавбека "Барселоны" Миралема Пьянича.
Как сообщает сайт клуба, "Бешикташ" за этот сезон выплатит футболисту 2,75 миллиона евро чистыми.
Таким образом, клуб возьмет на себя часть зарплаты Пьянича, но при этом ничего не будет платить "Барсе" за аренду.
Напомним, что в "Барсе" Пьянич зарабатывает около 10 миллионов евро за сезон.
Читайте также: Пьянич отказался от перехода в "Зенит". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 сентября
-
Италия повторила мировой рекорд по серии без поражений
-
Официально: Пьянич перешел в "Бешикташ"
-
Успехи Англии и Бельгии, неудачи Испании и Италии: все результаты отбора ЧМ-2022 2 сентября
-
Бразильская конфедерация футбола определилась с наказанием для "Зенита"
-
"Локомотив" исключил Зе Луиша из заявки
-
Роналду поблагодарил Кавани за 7-й номер
-
Германия обыграла Лихтенштейн, Англия и Бельгия разгромили своих соперников
-
Чемпион Европы Италия не смогла обыграть Болгарию
-
Испания проиграла Швеции в матче отбора ЧМ-2022
-
Фомин покинул расположение сборной России
-
"Ювентус" намерен побороться за Погба следующим летом
-
В УЕФА высказались о соблюдении ПСЖ правил финансового фэйр-плей
-
Okko готов транслировать часть матчей РПЛ на Первом канале
-
"Зенит" назвал заявку на Лигу Чемпионов
-
Роналду выбрал себе номер в "Манчестер Юнайтед"
-
ЦСКА отказался от трансфера хавбека "Анжера"
-
Семак выбрал лучшего тренера среди Моуринью, Гвардиолы, Фергюсона, Хиддинка и Лобановского
-
"Локомотив" объявил о трансфере Марадишвили
-
Жиру заразился коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24