Главные новости дня: 2 сентября

Фото: твиттер сборной Швеции

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 2 сентября.

Испания проиграла Швеции в матче отбора ЧМ-2022.

Чемпион Европы Италия не смогла обыграть Болгарию.

Фаустино Анджорин - новый игрок "Локомотива".

Станислав Крицюк - футболист "Зенита".

Миралем Пьянич перешел в "Бешикташ".

"Локомотив" объявил о трансфере Константина Марадишвили.

"Зенит" назвал заявку на Лигу Чемпионов.

Министр спорта России исключил отмену лимита на легионеров.

Усман Дембеле согласился сократить зарплату ради нового контракта с "Барселоной".

"Реал" собирается устроить историческую закупку следующим летом.

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