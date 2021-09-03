Главные новости дня: 2 сентября

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Главные новости дня: 2 сентябряФото: твиттер сборной Швеции

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 2 сентября.

Испания проиграла Швеции в матче отбора ЧМ-2022.

Чемпион Европы Италия не смогла обыграть Болгарию.

Фаустино Анджорин - новый игрок "Локомотива".

Станислав Крицюк - футболист "Зенита".

Миралем Пьянич перешел в "Бешикташ".

"Локомотив" объявил о трансфере Константина Марадишвили.

"Зенит" назвал заявку на Лигу Чемпионов.

Министр спорта России исключил отмену лимита на легионеров.

Усман Дембеле согласился сократить зарплату ради нового контракта с "Барселоной".

"Реал" собирается устроить историческую закупку следующим летом.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Успехи Англии и Бельгии, неудачи Испании и Италии: все результаты отбора ЧМ-2022 2 сентября

Успехи Англии и Бельгии, неудачи Испании и Италии: все результаты отбора ЧМ-2022 2 сентября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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