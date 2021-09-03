ЦСКА не отпустил Кучаева в аренду в "Рубин"

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ЦСКА не отпустил Кучаева в аренду в "Рубин"Фото: инстаграм Кучаева

"Рубин" пытался заполучить хавбека ЦСКА Константина Кучаева.

По сведениям журналиста Ивана Карпова, "Рубин" хотел арендовать 23-летнего игрока до конца сезона с опцией выкупа, однако "армейцы" ответили отказом.

В новом сезоне Кучаев принял участие в пяти играх, но результативными действиями не отличился.

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