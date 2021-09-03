Отец Марадишвили: "Константин перешел в "Локомотив" не из-за денег"

Теги локомотив москваконстантин марадишвилицска москва

Отец Марадишвили: "Константин перешел в "Локомотив" не из-за денег" Фото: сайт "Локомотива"

Коба Марадишвили, отец новичка "Локомотива" Константина Марадишвили, объяснил уход сына из ЦСКА.

"Сложно сказать, что именно стало ключевым в принятии решения. Много всего можно перечислить. Если вы намекаете на зарплату, то могу сразу сказать, что это не имело значения. Костя достаточно получал в ЦСКА и перешел в "Локомотив" не из-за денег. Костю все устраивало в ЦСКА. Трансфер в "Локомотив" - просто шаг вперед, шаг к прогрессу, возможность открывать новые перспективы и новые задачи. Не более того.

Все все понимают, и я не хочу оправдываться и что-то опровергать. Да, конечно, в "Локомотиве" Костя будет зарабатывать больше, чем в ЦСКА. Однако речь не о суммах, из-за которой можно встать и уйти из клуба. Мы сделали это из-за трамплина, из-за перспективы развития. Думаю "Локомотив", если Ральфу Рангнику не будут мешать, через два-три года покажет хорошие результаты не только в России, но и в Европе", - приводит слова Марадишвили-старшего Sport24.

Читайте также: Марадишвили трогательно попрощался с ЦСКА после перехода в "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Галатасарай" отклонил предложение "Краснодара" по Маркао

"Галатасарай" отклонил предложение "Краснодара" по Маркао

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов