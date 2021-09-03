Отец Марадишвили: "Константин перешел в "Локомотив" не из-за денег"
Фото: сайт "Локомотива"
Коба Марадишвили, отец новичка "Локомотива" Константина Марадишвили, объяснил уход сына из ЦСКА.
"Сложно сказать, что именно стало ключевым в принятии решения. Много всего можно перечислить. Если вы намекаете на зарплату, то могу сразу сказать, что это не имело значения. Костя достаточно получал в ЦСКА и перешел в "Локомотив" не из-за денег. Костю все устраивало в ЦСКА. Трансфер в "Локомотив" - просто шаг вперед, шаг к прогрессу, возможность открывать новые перспективы и новые задачи. Не более того.
Все все понимают, и я не хочу оправдываться и что-то опровергать. Да, конечно, в "Локомотиве" Костя будет зарабатывать больше, чем в ЦСКА. Однако речь не о суммах, из-за которой можно встать и уйти из клуба. Мы сделали это из-за трамплина, из-за перспективы развития. Думаю "Локомотив", если Ральфу Рангнику не будут мешать, через два-три года покажет хорошие результаты не только в России, но и в Европе", - приводит слова Марадишвили-старшего Sport24.
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