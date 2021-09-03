"Галатасарай" отклонил предложение "Краснодара" по Маркао
Фото: инстаграм Маркао
"Краснодар" хочет заполучить защитника "Галатасарая" Маркао.
Как сообщает Fotomaç, "быки" готовы предложить за 25-летнего бразильца 8 миллионов евро, однако турецкий клуб требует минимум 12 миллионов.
Также отмечается, что сам футболист хотел бы остаться в "Галатасарае".
Напомним, что ранее интерес к Маркао также проявляли "Зенит" и "Спартак".
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