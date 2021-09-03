Президент "Атлетико" отреагировал на возвращение Гризманна
Фото: инстаграм Гризманна
Президент "Атлетико" Энрике Сересо прокомментировал возвращение Антуана Гризманна из "Барселоны".
"Эта сделка зависела от трех сторон. Нам повезло заполучить Гризманна на следующие два года. Мы не рассчитывали на этот трансфер и не знали, уйдет ли Сауль. Нам еще не удалось поговорить, так как сейчас он во Франции.
Гризманн ушел в "Барсу" в странном стиле, однако показал, что безумно хочет вернуться. Будут болельщики, которым это не понравится, однако будут и те, кого порадует его возвращение.
Важны лишь уровень выступлений и лучший состав. Гризманн перешел на удивительных для нас условиях. Это лишь показывает, как сильно он хотел играть здесь", - приводит слова Сересо As.
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