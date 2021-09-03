"Спартак" выпустил видео в честь дня рождения Родионова
Фото: инстаграм "Спартака"
"Спартак" не оставил без внимания день рождения экс-игрока команды Сергея Родионова.
Сегодня, 3 сентября, Родионову исполнилось 59 лет.
"Трeхкратный чемпион СССР, второй бомбардир в истории "Спартака", рекордсмен по голам "красно-белых" в еврокубках. Поздравляем Сергея Юрьевича с днeм рождения, желаем крепкого здоровья, благополучия и побед родного клуба!" - говорится в заявлении "Спартака".
Легендарному Сергею Родионову – 59!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 3, 2021
Трёхкратный чемпион СССР, второй бомбардир в истории «Спартака», рекордсмен по голам красно-белых в еврокубках
Поздравляем Сергея Юрьевича с днём рождения, желаем крепкого здоровья, благополучия и побед родного клуба! ⚪️ pic.twitter.com/zOMKGO7kvg
На данный момент Родионов занимает пост тренера академии московского клуба.
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