ЦСКА пока не делал предложений "Милану" по Кастильехо
Фото: инстаграм Кастильехо
Будущее вингера "Милана" Самуэля Кастильехо остается неопределенным.
По сведениям "Спорт-Экспресс", ЦСКА пока не делал официальных предложений о переходе 26-летнего испанца. Документы, необходимые для въезда в Россию, на Кастильехо также не оформлялись.
Однако при этом вероятность перехода футболиста оценивается как высокая.
Отмечается, что "Милан" не включил Кастильехо в заявку на Лигу Чемпионов.
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