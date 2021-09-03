Венгер предлагает ввести обязательный отдых для футболистов после турниров сборных

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Венгер предлагает ввести обязательный отдых для футболистов после турниров сборных Фото твиттер Rob Hoadley

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер продолжает предлагать новые реформы футбола.

Теперь француз предлагает ввести обязательный отдых для футболистов после турниров сборных - минимум 25 дней. Ранее Венгер предложил проводить Чемпионат Мира каждые два года.

"Принцип будет заключаться в том, что группы для отборочных турниров будут формироваться каждый год, а в конце сезона нас будет ждать крупный турнир - Чемпионат Мира или континентальное первенство.

В период между двумя паузами на квалификации игроки будут весь сезон проводить в расположении клуба. Клубный футбол должен реже смешиваться с играми сборных. Это приведет к тому, что число перелетов, которые игроки совершают между континентами, сократится.

Эти предложения мотивированы не деньгами. Сегодня люди хотят смотреть игры, ставки в которых высоки, а формат турнира легко понять. Это глобальный проект. Он коснется не только мужского, но и женского, и молодежного футбола", - приводит слова Венгера L’Équipe.

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