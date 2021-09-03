Венгер предлагает ввести обязательный отдых для футболистов после турниров сборных

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Глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер продолжает предлагать новые реформы футбола.

Теперь француз предлагает ввести обязательный отдых для футболистов после турниров сборных - минимум 25 дней. Ранее Венгер предложил проводить Чемпионат Мира каждые два года.

"Принцип будет заключаться в том, что группы для отборочных турниров будут формироваться каждый год, а в конце сезона нас будет ждать крупный турнир - Чемпионат Мира или континентальное первенство.

В период между двумя паузами на квалификации игроки будут весь сезон проводить в расположении клуба. Клубный футбол должен реже смешиваться с играми сборных. Это приведет к тому, что число перелетов, которые игроки совершают между континентами, сократится.

Эти предложения мотивированы не деньгами. Сегодня люди хотят смотреть игры, ставки в которых высоки, а формат турнира легко понять. Это глобальный проект. Он коснется не только мужского, но и женского, и молодежного футбола", - приводит слова Венгера L’Équipe.

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