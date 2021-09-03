Чеферин не поддержал идею ФИФА о проведении Чемпионата Мира каждые 2 года

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Чеферин не поддержал идею ФИФА о проведении Чемпионата Мира каждые 2 года Фото: твиттер Bayern & Germany

Глава УЕФА Александер Чеферин отрицательно отреагировал на планы ФИФА по проведению Чемпионата Мира каждые два года.

Особенно Чеферин недоволен тем, что президент ФИФА Джанни Инфантино и его организация не хотят идти на контакт по этому вопросу.

"УЕФА и национальные ассоциации высказывают серьезные опасения насчет предполагаемых планов ФИФА. Удивительно, что ФИФА, судя по всему, уже запускает PR-кампанию по продвижению этой идеи, хотя официально подобные предложения еще даже не были выдвинуты", - написал Чеферин в письме, которое попало в распоряжение агентства Associated Press.

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