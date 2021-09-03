Чеферин не поддержал идею ФИФА о проведении Чемпионата Мира каждые 2 года
Фото: твиттер Bayern & Germany
Глава УЕФА Александер Чеферин отрицательно отреагировал на планы ФИФА по проведению Чемпионата Мира каждые два года.
Особенно Чеферин недоволен тем, что президент ФИФА Джанни Инфантино и его организация не хотят идти на контакт по этому вопросу.
"УЕФА и национальные ассоциации высказывают серьезные опасения насчет предполагаемых планов ФИФА. Удивительно, что ФИФА, судя по всему, уже запускает PR-кампанию по продвижению этой идеи, хотя официально подобные предложения еще даже не были выдвинуты", - написал Чеферин в письме, которое попало в распоряжение агентства Associated Press.
Читайте также: Венгер предложил радикальную реформу чемпионатов мира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Милан" отказался от трансфера Хвичи
-
Неймар: "У меня все в порядке с весом"
-
Люк де Йонг прокомментировал переход в "Барселону"
-
Чеферин не поддержал идею ФИФА о проведении Чемпионата Мира каждые 2 года
-
Венгер предлагает ввести обязательный отдых для футболистов после турниров сборных
-
Шевченко впервые прокомментировал свой уход из сборной Украины
-
1
Некоторые футболисты "Барселоны" рады уходу Гризманна
-
ЦСКА пока не делал предложений "Милану" по Кастильехо
-
"Спартак" выпустил видео в честь дня рождения Родионова
-
1
Президент "Атлетико" отреагировал на возвращение Гризманна
-
"Галатасарай" отклонил предложение "Краснодара" по Маркао
-
Отец Марадишвили: "Константин перешел в "Локомотив" не из-за денег"
-
ЦСКА не отпустил Кучаева в аренду в "Рубин"
-
Тренер сборной Украины Петраков высказался о матче против Франции
-
Видаль и Ришарлисон устроили небольшую перепалку в инстаграме
-
Бабаев рассказал подробности перехода Влашича в "Вест Хэм"
-
Пьянич возглавил рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Турции
-
В ЦСКА ответили на слухи об интересе к Жиркову и Миранчуку
-
Названы клубы, больше всех потратившие на трансферы в период пандемии
-
Карпин поделился ожиданиями от матча Кипр - Россия
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3