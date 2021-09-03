Люк де Йонг прокомментировал переход в "Барселону"

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Люк де Йонг прокомментировал переход в "Барселону"Фото: инстаграм де Йонга

Форвард Люк де Йонг высказался о своем переходе в "Барселону".

"Играть за самый большой клуб в мире - потрясающие ощущения. Надеюсь, у меня всё получится в новой команде, и я покажу свои лучшие качества в "Барселоне".

У меня всегда были хорошие отношения с Куманом по сборной. Для меня он - отличный тренер. Перейти в "Барсу" и снова поработать с ним - это нечто", - приводит слова голландца Mundo Deportivo.

Напомним, что де Йонг перебрался в "Барсу" на правах аренды.

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