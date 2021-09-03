Неймар: "У меня все в порядке с весом"

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Неймар: "У меня все в порядке с весом"Фото: твиттер КОНМЕБОЛ

Форвард сборной Бразилии Неймар отреагировал на подозрения болельщиков в том, что у него лишний вес.

"Мы играли хорошо? Нет. Мы выиграли? Да! А больше нас ничего не волнует!

P.S. Я надел футболку L-размера. У меня все в порядке с весом. В следующий раз попрошу дать M-размер", - написал Неймар в инстаграме.

Отметим, что в игре отбора ЧМ-2022 Бразилия обыграла Чили со счетом 1:0.

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