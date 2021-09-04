Молодежная сборная России крупно проиграла Испании в игре отбора Евро-2023
Фото: твиттер сборной Испании
В первом туре квалификации Евро-2023 (U21) молодежная сборная России разгромно проиграла Испании.
Испания U21 - Россия U21 4:1
Голы: Агаларов, 10 - 0:1, Ниньо, 13 - 1:1, Пино, 47 - 2:1, Ниньо, 54 - 3:1, Пино, 86 - 4:1.
Россия: Будачев, Литвинов, Прохин, Хотулев, Хлусевич, Боженов (Степанов, 71), Умяров, Игнатов (Пруцев, 57), Марадишвили (Климов, 76), Карапузов (Севикян, 57), Агаларов (Сулейманов, 71).
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