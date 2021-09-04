Гризманн: "С нетерпением жду возвращения домой"

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Гризманн: "С нетерпением жду возвращения домой"Фото: твиттер Гризманна

Форвард Антуан Гризманн оставил комментарий под публикацией в твиттере "Атлетико", в которой сообщалось, что игрок будет играть под 8-м номером.

"С нетерпением жду возвращения домой", - написал француз.

Напомним, что Гризманн защищал цвета "Атлетико" с 2014 по 2019 год, после чего был продан за 120 миллионов евро в "Барселону".

Ранее "Атлетико" арендовал игрока за 10 миллионов евро с возможностью выкупа за 40 миллионов евро.

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